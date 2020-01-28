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Путин подписал ратификацию соглашения с Анголой о сотрудничестве в исследовании космоса

Соглашение определяет основные условия двусторонних отношений в области космической деятельности

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Анголы о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Москве 4 апреля 2019 года во время государственного визита президента Анголы Жоау Лоуренсу с целью создания организационно-правовой основы для сотрудничества России и Анголы в этой сфере.

Соглашение носит рамочный характер. Оно определяет основные условия двусторонних отношений в области космической деятельности. В документе прописаны регулирование порядка охраны интеллектуальной собственности, обмена информацией, схема осуществления экспортного контроля, совершения таможенных операций с оговоренной категорией товаров специального назначения, обеспечения защиты вывозимого имущества экспортирующей стороны. Определено, что условия осуществления программ и проектов сотрудничества в рамках соглашения составляют предмет специальных соглашений между участниками совместной деятельности или между договаривающимися сторонами.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, общее руководство деятельностью в рамках соглашения и координацию будут осуществлять назначаемые сторонами компетентные органы: Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" и Министерство связи и информационных технологий совместно с Министерством высшего образования, науки и техники Анголы при координирующей роли первого.

Также отмечается, что целями двустороннего сотрудничества являются создание условий для коммерческой и иной деятельности, связанной с запусками космических аппаратов, поощрение совместных научных исследований и сотрудничества в проектировании, разработке, производстве, испытании и эксплуатации космических систем, а также оказание содействия осуществлению взаимного обмена технологиями, специальными знаниями, оборудованием и материальными ресурсами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАнголаРоссия
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