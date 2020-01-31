Телескоп Spitzer официально завершил свою работу

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Научная команда космического телескопа Spitzer заявила об официальном завершении работы четвертой "великой обсерватории" NASA после успешного перевода телескопа в безопасный режим и прекращения приема научных данных. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

"Телескоп Spitzer открыл для нас совершенно новую сторону космоса. Он помог нам продвинуться в понимании того, как работает Вселенная, а также позволил приблизиться к раскрытию тайны зарождения жизни на Земле. Научное наследие этой "великой обсерватории" продолжит приносить пользу и после завершения миссии", - заявил заместитель руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен, чьи слова приводит пресс-служба JPL.

Неделю назад представители NASA и руководство миссии Spitzer заявили о том, что работа этой космической обсерватории будет официально завершена в конце января в связи с нарастающими сложностями в управлении космическим аппаратом, а также скорым запуском телескопа James Webb, который будет решать схожие научные задачи.

В ночь с четверга на пятницу, как сообщает JPL, эти планы были успешно реализованы. В 1:30 мск инженеры отправили на Spitzer последний пакет команд, который перевел телескоп в безопасный режим и отключил все системы связи с Землей. Последние научные данные были успешно переданы за день до этого, 29 января.

Последняя "великая обсерватория" NASA

Инфракрасный телескоп Spitzer относится к числу так называемых "великих обсерваторий" NASA - дорогих и мощных космических телескопов, запущенных космическим агентством США на рубеже веков для полного покрытия всех типов электромагнитного излучения. Первым из них был Hubble, наблюдающий за космосом в видимой и ультрафиолетовой части спектра, а последней - инфракрасный Spitzer, запущенный в 2003 году.

В отличие от Hubble и "Чандры", способных беспрерывно работать в космосе десятилетиями до износа их гироскопов, сроки работы Spitzer были жестко ограничены. Это было связано с тем, что его светочувствительные матрицы охлаждались жидким гелием, чьи запасы подошли к концу в мае 2009 года из-за того, что сжиженный благородный газ легко просачивается через любые материалы.

Результатом этого стало то, что Spitzer частично "ослеп" и потерял способность получать снимки высокого качества в дальней части инфракрасного спектра. Несмотря на это, Spitzer удалось совершить множество интересных открытий и до исчерпания гелия, и даже после этого. В частности, он открыл последнее, самое большое кольцо Сатурна и несколько планет у других звезд, составил карты атмосферы этих миров, изучил несколько новорожденных светил и раскрыл структуру магнитных полей в центре Галактики.