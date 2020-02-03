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Ракета для запуска спутников OneWeb установлена на стартовом комплексе Байконура

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 34 спутниками OneWeb запланирован на 7 февраля 2020 года

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Ракету-носитель "Союз-2.1б", с помощью которой планируется запуск британских спутников OneWeb, вывезли и установили на стартовом комплексе космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Роскосмоса.

"В соответствии с решением государственной комиссии, 3 февраля ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и британскими спутниками связи OneWeb на борту была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур. После проведения работ по установке ракеты в пусковое устройство и вертикализации к ней были сведены мачты обслуживания", - говорится в сообщении.

После этого специалисты приступили к выполнению операций по графику первого стартового дня, в том числе по автономным испытаниям систем и агрегатов полезной нагрузки, ракеты-носителя и стартового комплекса.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 34 спутниками OneWeb запланирован на 7 февраля 2020 года в 00:42 мск. Отделение разгонного блока от третьей ступени носителя должно состояться через 562 секунды после старта. В течение следующих 3,5 часов космические аппараты будут отделяться от разгонного блока "Фрегат-М".

Это будет первый запуск этих аппаратов с космодрома Байконур. Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется 21 запуск аппаратов российскими ракетами-носителями "Союз" с космодромов Куру и Байконур с опционом на пять дополнительных стартов.

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Россия
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Ракету для запуска спутников OneWeb вывезут на стартовый стол Байконура 3 февраля
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что ракету-носитель "Союз-2" вывезут на стартовый комплекс в 05:30 мск
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