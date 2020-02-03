Испытания ракетного двигателя для корабля космического туризма пройдут осенью под Москвой

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. "КосмоКурс" планирует провести осенью в Подмосковье испытания двигателя разрабатываемого корабля для космического туризма, написал в понедельник его гендиректор Павел Пушкин в Facebook.

В декабре 2019 года Пушкин сообщал, что компания ведет переговоры о месте проведения этих испытания

"Самое, конечно, главное - намеченные на осень этого года испытания двигателя аппарата тягой более 3,5 тонны. На данный момент идет изготовление элементов двигателя, которые пройдут автономные испытания. В том числе изготавливаются образцы для подтверждения прочностных свойств материала при различных температурах. Огневые испытания будут проводиться в Московской области", - сообщил он.

По словам Пушкина, на этой неделе сотрудники компании приступают к сборке стенда для системы зажигания. "Сама система зажигания разработана. Ее некоторые составные части уже изготовлены и автономно испытаны. Последние элементы ушли на согласование их производства подрядчикам. Испытания системы зажигания двигателя мы должны провести в марте-апреле (апрель более вероятен)", - написал гендиректор компании.

Он также отметил, что параллельно будут проводиться испытания герметичности стыков трубопроводов при нормальных и криогенных температурах. "Стыки уже находятся в производстве", - написал Пушкин.

"КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов. Предполагается, что за время 15-минутного полета корабль поднимется на 200 км над поверхностью Земли, что позволит считать членов его экипажа побывавшими в космосе (его нижняя граница, по определению Международной авиационной федерации, проходит на высоте свыше 100 км). Для запуска своих кораблей компания собирается построить собственный космодром в Нижегородской области.