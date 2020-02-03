Первый пилотируемый запуск на "Союзе-2.1а" состоится 9 апреля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Космический корабль "Союз" с тремя членами экипажа впервые будет запущен к МКС на ракете "Союз-2.1а" 9 апреля. Это будет первый пилотируемый пуск в 2020 году, сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"Запуск состоится 9 апреля", - ответили в госкорпорации на соответствующий вопрос.

На "Союзе МС-16" к МКС отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кессиди.

Впервые пилотируемый корабль "Союз МС" был запущен на орбиту на ракете "Союз-2.1а" в августе 2019 года. Полет проходил без экипажа. На борту корабля находился антропоморфный робот "Федор". Ракета отработала штатно.

Сейчас на борту международной космической станции находятся шесть членов экипажа - российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американские астронавты Кристина Кук, Джессика Меир, Эндрю Морган, а также итальянский астронавт Лука Пармитано.