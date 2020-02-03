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Один из спутников "Глонасс" выведут из группировки на 11 дней

Спутник "Глонасс-М" № 723 будет проходить плановое техническое обслуживание до 15 февраля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Спутник "Глонасс-М" № 723 (10-я рабочая точка) будет выведен на плановое техническое обслуживание. Об этом сообщается в понедельник на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

"По сообщению Центра управления системой ГЛОНАСС, КА (космический аппарат - прим. ТАСС) "Глонасс-М" № 723 (10-я рабочая точка) будет выведен на плановое техническое обслуживание с 07:00 мск 4 февраля 2020 года до 00:00 мск 15 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Аппарат "Глонасс-М" № 723 был запущен на орбиту 25 декабря 2017 года, чуть менее, чем через месяц, он был введен в систему.

Сейчас в орбитальную группировку входят 28 спутников, 23 из них используются по целевому назначению, три находятся на техобслуживании, один - на этапе летных испытаний, еще один - в резерве. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника.

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