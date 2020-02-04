{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли

По словам главы Роскосмоса, текущий год покажет, способна ли космическая отрасль преодолеть хронические проблемы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. 2020 год станет переломным для российской космической отрасли и покажет, сможет ли она преодолеть хронические проблемы. Такое мнение высказал в интервью ТАСС генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"2020 год во многом будет переломным. Он покажет, способна ли космическая отрасль преодолеть хронические проблемы, которые она переживала последние 30 лет", - сказал Рогозин.

Рогозин отметил, что доволен результатами 2019 года не только из-за безаварийности запусков, но и из-за принятых "судьбоносных решений" по переходу на новую ракетно-космическую технику, разработанных документов развития отрасли на ближайшие 10 лет.

"[Мы] сдвинули с мертвой точки наш космический "долгострой", вошли в необходимый темп стройки на Восточном, поправили финансовые дела ключевых предприятий, заложили основу для стабильной контрактной работы, от которой зависит дисциплина и ритм деятельности промышленности", - отметил глава госкорпорации.

Прошедший 2019 год стал первым за 16 лет безаварийным годом для Роскосмоса - было выполнено 25 успешных пусков ракет космического назначения. В прошлый раз Россия выполнила все запуски успешно в 2003 году.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
Реклама на ТАСС
Роскосмос приступит к исполнению Единой космической госпрограммы с 2021 года
В программу, в частности, войдут проект создания сверхтяжелой ракеты вместе с лунной программой и развитие ГЛОНАСС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС