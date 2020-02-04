Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. 2020 год станет переломным для российской космической отрасли и покажет, сможет ли она преодолеть хронические проблемы. Такое мнение высказал в интервью ТАСС генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"2020 год во многом будет переломным. Он покажет, способна ли космическая отрасль преодолеть хронические проблемы, которые она переживала последние 30 лет", - сказал Рогозин.

Рогозин отметил, что доволен результатами 2019 года не только из-за безаварийности запусков, но и из-за принятых "судьбоносных решений" по переходу на новую ракетно-космическую технику, разработанных документов развития отрасли на ближайшие 10 лет.

"[Мы] сдвинули с мертвой точки наш космический "долгострой", вошли в необходимый темп стройки на Восточном, поправили финансовые дела ключевых предприятий, заложили основу для стабильной контрактной работы, от которой зависит дисциплина и ритм деятельности промышленности", - отметил глава госкорпорации.

Прошедший 2019 год стал первым за 16 лет безаварийным годом для Роскосмоса - было выполнено 25 успешных пусков ракет космического назначения. В прошлый раз Россия выполнила все запуски успешно в 2003 году.