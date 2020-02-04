Рогозин сообщил, что РКК "Энергия" уже изготовила ряд элементов корабля "Орел"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. РКК "Энергия" к настоящему времени изготовила ряд элементов перспективного пилотируемого корабля "Орел", в том числе днище и силовые конструкции. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Уже кое-какие элементы корабля созданы - днище, отдельные силовые конструкции. Мне их уже показали, они существуют", - сказал Рогозин.

По словам гендиректора, в настоящее время ведется подготовка производства "Орла": выпускается техдокументация, осваиваются новые станки, которые размещаются в корпусах корпорации "Энергия". Глава Роскосмоса уточнил, что для корабля также отрабатывается "авионика", эргономика приборов, манипуляторов, компьютеры и другие системы.

Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован в 2023 году с космодрома Восточный, стыковка корабля в этот полет с Международной космической станцией (МКС) не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет без космонавтов с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля начнутся в 2025 году.