Рогозин: система спасения "Орла" сможет поднять его на орбиту без ракеты

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Система аварийного спасения (САС) перспективного космического корабля "Орел" сможет сама вывести аппарат на безопасную орбиту в случае аварии ракеты-носителя. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, на корабле будет установлена совершенно новая система аварийного спасения. "На заключительном этапе выведения система будет иметь достаточно энергетики, чтобы на собственных двигателях, без ракеты поднять корабль на безопасную орбиту", - сказал Рогозин.

Стоящая сейчас на кораблях "Союз МС" САС в случае аварии после 114 секунды полета ракеты уводит спускаемый аппарат с экипажем на баллистический спуск, как это произошло во время аварии "Союза МС-10" в октябре 2018 года.

Рогозин добавил, что система спасения "Орла" двухступенчатая и более интеллектуальная, она "дает больше возможностей в маневрировании кораблем и позволяет осуществлять спасение более управляемо".

Первая ступень САС "Орла", уточнил глава Роскосмоса, будет представлять собой ракетный блок аварийного спасения (РБАС), который должен увести корабль на безопасное расстояние в случае развития нештатной ситуации на стартовом комплексе и начальном этапе полета.

В отличие от "Союзов", "Орел" будет устанавливаться на ракету-носитель в открытом виде - поверхность носовой части корабля будет выполнять функцию головного обтекателя. При этом РБАС, как у "Союзов", будет иметь штангу, но с двумя двигателями (управляющий двигатель вынесен отдельно на конец штанги), ее будут стыковать непосредственно к носу корабля. Двигатели разнесены, так как на перспективном корабле не будет стабилизаторов - обеспечивать устойчивый экстренный полет корабля в атмосфере будет двигатель управления.