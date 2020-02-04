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Рогозин сообщил, что проект сверхтяжелой ракеты получил несколько десятков замечаний

Гендиректор Роскосмоса отметил, что в целом эскизный проект ракеты был одобрен на расширенном научно-техническом совете госкорпорации в декабре

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Эскизный проект российской ракеты сверхтяжелого класса от РКК "Энергия" получил несколько десятков замечаний, они будут проработаны в процессе создания технического облика носителя. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Есть несколько десятков замечаний, но они имеют рабочий характер и будут доработаны в процессе создания технического облика корабля и ракеты", - сообщил Рогозин. Он напомнил, что в целом эскизный проект сверхтяжа был одобрен на расширенном научно-техническом совете госкорпорации в декабре.

Роскосмос заказал у Ракетно-космической корпорации "Энергия" эскизный проект ракетного комплекса сверхтяжелого класса в конце марта 2018 года. Как сообщал ранее Рогозин, российская ракета-носитель сверхтяжелого класса "Енисей" будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть должна стать самостоятельным изделием.

Согласно Федеральной целевой программе, первый запуск "Енисея" должен быть выполнен в 2028 году. Грузоподъемность первого варианта ракеты должна составить, по данным Роскосмоса, до 103 тонн на низкую околоземную орбиту.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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