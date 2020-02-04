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Роскосмос приступит к исполнению Единой космической госпрограммы с 2021 года

В программу, в частности, войдут проект создания сверхтяжелой ракеты вместе с лунной программой и развитие ГЛОНАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Роскосмос планирует начать реализацию Единой государственной космической программы в 2021 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Госпрограмма космической деятельности должна быть подготовлена и принята в течение 2020 года, чтобы с 2021 года началась реализация ее мероприятий на 10-летний период", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, программа будет содержать описание проектов, сроки их реализации, финансирование и другую информацию. В частности, в нее войдут проект создания сверхтяжелой ракеты вместе с лунной программой, группировка "Сфера", развитие ГЛОНАСС.

В конце мая 2019 года Рогозин на лекции в МГУ им. Ломоносова сообщил, что Роскосмос планирует подготовить Единую государственную космическую программу по аналогии с действующей в интересах военных госпрограммой вооружения.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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