Рогозин заявил, что Россия останется для других стран проводником в космос

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Роскосмос будет поддерживать роль проводника на орбиту для других стран. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Следует поддерживать роль Роскосмоса как проводника других стран, которые рвутся в космос и могут стать нашими долгосрочными партнерами", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, госкорпорация готова заказывать дополнительные корабли для коммерческих предложений, соблюдая разумный баланс. "Нельзя ни в коем случае делать так, чтобы наши космонавты годами ждали, когда они могут полететь, а мы, распахнув объятия, бежали в сторону иностранных партнеров", - добавил Рогозин.

Сейчас, отметил гендиректор Роскосмоса, в сотрудничестве заинтересованы Венгрия, Турция, Египет. Можно говорить как о туристическом, так и о профессиональном полете, если речь пойдет о "настоящей работе".