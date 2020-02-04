{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роскосмос ведет переговоры с ЦПК о снижении требований к кандидатам в космонавты

По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, если требования не снизят, то Роскосмосу "еще долго придется отбирать в отряд суперменов"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Некоторые требования к кандидатам в отряд космонавтов могут быть снижены. Соответствующие переговоры Роскосмос ведет с Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы уже ведем с руководством Центра подготовки космонавтов переговоры <…> снять в пределах разумного некоторые требования к кандидатам", - сказал Рогозин.

Спецпроект на тему
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы Подробно рассказываем о том, как сделать космос своей профессией

По его словам, этот вопрос обсуждается с учетом новой технологии работы экипажа, в частности, использования более современных кораблей, большого количества автоматики, которая помогает человеку, замещая его.

Если требования не снизят, отметил Рогозин, Роскосмосу "еще долго придется отбирать в отряд суперменов".

Во время стартовавшего 3 июня 2019 года набора особое внимание уделяется девушкам. Как уточнил глава Роскосмоса, им не нужно быть супергероями. "Они должны быть просто очень хорошими специалистами в тех сферах, которые нужны для работы в космосе - врачами, пилотами, инженерами, биологами, астрономами", - сказал Рогозин, подчеркнув, что в перспективе они смогут стать специалистами по бортовой аппаратуре космических кораблей и орбитальных станций, а также выполнять другие задачи.

3 июня в России стартовал новый набор в отряд космонавтов, он завершится 1 июня 2020 года. Во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс" генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что госкорпорация ждет более активного участия девушек. По его словам, еще один акцент будет сделан на работников ракетно-космической отрасли.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
Реклама на ТАСС
Роскосмос приступит к исполнению Единой космической госпрограммы с 2021 года
В программу, в частности, войдут проект создания сверхтяжелой ракеты вместе с лунной программой и развитие ГЛОНАСС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС