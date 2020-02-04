Роскосмос ведет переговоры с ЦПК о снижении требований к кандидатам в космонавты

"Мы уже ведем с руководством Центра подготовки космонавтов переговоры <…> снять в пределах разумного некоторые требования к кандидатам", - сказал Рогозин.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Некоторые требования к кандидатам в отряд космонавтов могут быть снижены. Соответствующие переговоры Роскосмос ведет с Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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По его словам, этот вопрос обсуждается с учетом новой технологии работы экипажа, в частности, использования более современных кораблей, большого количества автоматики, которая помогает человеку, замещая его.

Если требования не снизят, отметил Рогозин, Роскосмосу "еще долго придется отбирать в отряд суперменов".

Во время стартовавшего 3 июня 2019 года набора особое внимание уделяется девушкам. Как уточнил глава Роскосмоса, им не нужно быть супергероями. "Они должны быть просто очень хорошими специалистами в тех сферах, которые нужны для работы в космосе - врачами, пилотами, инженерами, биологами, астрономами", - сказал Рогозин, подчеркнув, что в перспективе они смогут стать специалистами по бортовой аппаратуре космических кораблей и орбитальных станций, а также выполнять другие задачи.

3 июня в России стартовал новый набор в отряд космонавтов, он завершится 1 июня 2020 года. Во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс" генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что госкорпорация ждет более активного участия девушек. По его словам, еще один акцент будет сделан на работников ракетно-космической отрасли.