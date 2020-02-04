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Путин поручит Роскосмосу помочь любителям в изучении космоса

Президент отметил важность государственной поддержки этого направления

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручит Роскосмосу оказывать поддержку школьникам, студентам, любителям в исследованиях космоса. Об этом глава государства сказал на проходящей в Череповце встрече с представителями общественности.

Один из них пожаловался президенту на отсутствие государственного органа, который бы мог оказывать поддержку студентам, школьникам и просто заинтересованным людям в изучении космоса.

"Я с [гендиректором Роскосмоса Дмитрием] Рогозиным поговорю. Они займутся этим", - сообщил он.

Путин отметил важность государственной поддержки этого направления.

По словам местного жителя, в настоящее время разработать спутник гораздо проще, чем получить разрешение на его запуск. "У нас много научных проектов, а сейчас мы еще взялись и за социальный проект - пытаемся разработать систему раздачи интернета из стратосферы в труднодоступных местах России. Это может оказаться дешевле, чем спутники. <...> У нас нет органа, который бы мог помогать нам, отвечать за это или хотя бы объяснять, как получать сложные разрешения", - сообщил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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