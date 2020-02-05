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Компания One Web заявила о готовности к запуску 34 спутников с Байконура 7 февраля

Планируется, что в 2020 году пройдут еще восемь запусков

НУР-СУЛТАН, 5 февраля. /ТАСС/. Британская компания One Web заявила, что в рамках развертывания глобальной спутниковой сети готова к запуску с космодрома Байконур 7 февраля 34 спутников. Об этом сообщил в среду на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым главный исполнительный директор компании Адриан Штекель.

"Штекель доложил о готовности к запуску 7 февраля текущего года с космодрома Байконур 34 спутников в рамках развертываемой One Web глобальной спутниковой сети. Всего в этом году планируется осуществить восемь запусков с космодрома Байконур", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы главы правительства.

В тексте отмечается, что глобальная спутниковая сеть будет состоять из 504 спутников в 12 плоскостях орбит на высоте 1,2 тыс. км. Полный ввод спутниковой сети в эксплуатацию и обслуживание территории Казахстана ожидается в конце 2021 года.

"Стороны обсудили перспективы реализации проекта по повсеместному покрытию территории Казахстана, в том числе удаленных и труднодоступных районов, высокоскоростным широкополосным интернетом через спутники связи. Рассмотрены возможности реализации проекта по сборке спутников для One Web на базе сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов при Национальном космическом центре в городе Нур-Султане, а также вопрос создания совместного предприятия по размещению шлюзовой станции на территории Республики Казахстан для последующей эксклюзивной дистрибуции спутникового интернета One Web в страны Центральной Азии и Кавказа, Иран и Афганистан", - рассказали в пресс-службе правительства.

Как там напомнили, компания One Web создает глобальную низкоорбитальную спутниковую сеть для предоставления услуг по доступу к сети интернет и передаче данных с высокой скоростью.

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