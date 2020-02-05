Рогозин и глава "Стратонавтики" договорились сотрудничать по суборбитальным проектам

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Роскосмос и аэрокосмическая лаборатория "Стратонавтика" будут сотрудничать в развитии отечественной космонавтики, в том числе по проектам запусков малых суборбитальных аппаратов. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в ракетно-космической отрасли по итогам встречи гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина и руководителя "Стратонавтики" Дениса Ефремова.

"Встреча состоялась. Договорились о сотрудничестве, в том числе с привлечением Минобрнауки, Московского авиационного института (МАИ) и других профильных вузов", - сказал собеседник агентства.

Ефремов 4 февраля на встрече президента РФ Владимира Путина представителями общественности в Череповце пожаловался российскому лидеру на отсутствие государственного органа для поддержки людей, заинтересованных в изучении космоса. По словам руководителя "Стратонавтики", в настоящее время разработать спутник гораздо проще, чем получить разрешение на его запуск. Путин пообещал поручить Роскосмосу оказывать поддержку школьникам, студентам, любителям в исследованиях космоса. Для этого глава РФ собирался поговорить с Рогозиным.

В тот же день глава Роскосмоса написал в T|witter, что обещает оказать необходимую поддержку для проектов, которые развивают в РФ запуски малых суборбитальных аппаратов.