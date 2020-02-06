Оператор робота "Федора" вернется на Землю на корабле "Союз МС-13"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Три члена экипажа Международной космической станции (МКС) - космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты Кристина Кук (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство) - вернутся на Землю в четверг на корабле "Союз МС-13".

По данным с сайта Роскосмоса, посадка спускаемого аппарата запланирована на 12:12 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказгана (Казахстан).

Кристина Кук прибыла на станцию 15 марта 2019 года вместе с другим американским астронавтом Ником Хейгом и российским космонавтом Алексеем Овчининым. Хейг и Овчинин уже вернулись с МКС на Землю. Кук пришлось задержаться на станции дольше положенного срока в связи с полетом на МКС первого в истории ОАЭ астронавта Хазаа аль-Мансури.

Скворцов и Пармитано отправились на орбиту 20 июля 2019 с космодрома Байконур вместе с астронавтом NASA Эндрю Морганом, который пока остается на МКС.

Программа посадки

По данным Роскосмоса, закрытие переходных люков между кораблем "Союз МС-13" и модулем "Поиск" Международной космической станции запланировано на 6 февраля около 06:00 мск. "Союз" должен отстыковаться от МКС в 08:50 мск. После включения двигателей "Союза" на торможение корабль сойдет с орбиты, затем от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки.

После входа корабля в атмосферу, который должен произойти в 11:49 мск, "Союз" начнет торможение, в этот период на несколько минут связь с ним будет затруднена. Посадка спускаемого аппарата будет осуществляться при помощи парашютов и двигателей мягкой посадки. Приземление запланировано на 12:12 мск.

Казахстанские яблоки

Первыми к месту посадки прибудут военные вертолеты Ми-8 поисково-спасательной группы Центрального военного округа. На их борту будут находиться казахстанские яблоки, о которых попросил экипаж спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-13".

В пресс-службе округа уточнили, что военные спасатели готовят подарки каждому экипажу, когда он возвращается на Землю. Космонавтов встречали черешней, оренбургской дыней, арбузом и цветущим багульником, но яблоки - самое популярное угощение.

В операции по обеспечению посадки спускаемого аппарата примут участие около 200 человек, будет задействовано 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-спасательных машин "Синяя птица".

Метеорологи Центрального военного округа прогнозируют температуру от минус 4 до минус 7 градусов в момент посадки в степи Казахстана. В районе приземления, вблизи города Жезказгана, прогнозируется видимость 6-10 км и умеренный ветер 4-7 м/с.

Женский рекорд на орбите

Кристина Кук установила рекорд продолжительности беспрерывного нахождения на Международной космической станции среди женщин. Она была на МКС с марта 2019 года, то есть более 325 дней.

С сентября 2017 года рекорд по этому показателю удерживала американка Пегги Уитсон, которая проработала на орбите 288 суток.

Кроме того, Кук участвовала в первом в истории парном выходе в открытый космос женщин-астронавтов, который она выполнила вместе с Джессикой Меир. Продолжительность работы в открытом космосе составила 7 часов 13 минут, почти на полтора часа больше, чем первоначально планировалось.

За полтора часа до завершения работ в открытом космосе с Кук и Меир беседовал по прямой связи президент США Дональд Трамп. Он поздравил их с первым в истории космических полетов парным выходом женщин в открытый космос с борта МКС и назвал их "очень смелыми людьми" и "великолепными американскими астронавтами, которые творят историю, осуществляя операции за бортом Международной космической станции".

Работа с роботом

В августе 2019 года на МКС был доставлен антропоморфный робот "Федор" (Skybot F-850), созданный НПО "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований. На станции российские члены экипажа провели с ним ряд экспериментов, во время которых Скворцов управлял роботом с помощью костюма-аватара, а Овчинин контролировал процесс и взаимодействовал с андроидом.

"Федор" работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы. Всего Скворцов потратил 29,5 часа бортового времени на работу с роботом, а Овчинин - 28 часов.

Всего было выполнено не менее четырех сеансов экспериментов по отработке взаимодействия робота с космонавтами на борту МКС и не менее одного сеанса на борту пилотируемого корабля "Союз МС". Руководитель летно-космического центра Ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Калери отметил, что эти работы подтвердили работоспособность робота в условиях космического полета.

Космический ди-джей

Лука Пармитано стал первым в мире космическим диджеем. В августе 2019 года он выступил перед гостями музыкального фестиваля электронной музыки, который прошел на испанской Ибице.

Его выступление в модуле Columbus Международной космической станции состоялось в рамках космической тематической серии BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition.

Как сообщалось на странице астронавта на сайте Европейского космического агентства, Пармитано не просто смешивал музыку, но и исполнял произведения на инструментах. В частности указывалось, что на борту МКС находились две гитары, синтезатор и саксофон.