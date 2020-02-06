Источник: третью ступень для замены вышедшей из строя на "Союзе" отправили на Плесецк

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Третью ступень отправили из РКЦ "Прогресс" (Самара) на космодром Плесецк для замены вышедшей из строя на ракете-носителе "Союз-2.1а". Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Союз-2.1а" должен был вывести 24 января на орбиту военный спутник "Меридиан", но запуск отменили до начала заправки ракеты. Носитель вновь отправили в монтажно-испытательный корпус, позже специалисты приняли решение заменить ступень, в электрооборудовании которой во время предстартовых проверок произошло короткое замыкание.

"Третья ступень на замену поврежденной уже отправлена из Самары", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что теперь старт ракеты запланирован на 20 февраля.

Источник добавил, что отказавшую ступень ранее вернули в РКЦ "Прогресс".

В 2017 году "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева получили заказ на производство четырех военных спутников "Меридиан-М". "Меридиан" - спутники связи второго поколения, которые пришли на смену аппаратам "Молния" и "Радуга".