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Корабль "Союз МС-13" с тремя членами экипажа на борту отстыковался от МКС

Планируется, что спускаемый аппарат приземлится в 147 километрах юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане

КОРОЛЕВ /Московская область/, 6 февраля. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль "Союз МС-13", на борту которого находятся космонавт Александр Скворцов (Роскосмос), астронавты Кристина Кук (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство), отстыковался от Международной космической станции и отправился к Земле.

"Произведена расстыковка космического корабля "Союз МС-13" и Международной космической станции. По результатам анализа телеметрической информации процедура прошла штатно. По докладу командира космического корабля замечаний нет", - сообщил журналистам представитель подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

Посадка спускаемого аппарата запланирована на 12:12 мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказгана (Казахстан).

На околоземной орбите продолжат работать космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.

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Россия
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