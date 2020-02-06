"Союз МС-13" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

КОРОЛЕВ /Московская область/, 6 февраля. /ТАСС/. Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказгана. Об этом сообщили в четверг журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Александром Скворцовым, астронавтом NASA Кристиной Кук и представителем Европейского космического агентства Лукой Пармитано совершил посадку", - сказал представитель ЦУП.

Корабль отстыковался от МКС в четверг в 8:50 мск. На станции продолжают работу космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, а также астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.

Следующая экспедиция на МКС на корабле "Союз МС-16" стартует с космодрома Байконур 9 апреля 2020 года. На станцию отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Космический корабль "Союз" с тремя членами экипажа впервые будет запущен к МКС на ракете "Союз-2.1а".