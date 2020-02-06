Спасатели начали эвакуировать экипаж, вернувшийся с МКС на Землю на "Союзе МС-13"

КОРОЛЕВ /Московская область/, 6 февраля. /ТАСС/. Спасатели приступили к эвакуации членов экипажа Международной космической станции (МКС), вернувшихся в четверг на Землю на корабле "Союз МС-13". Об этом сообщили журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

Капсула с тремя членами экипажа МКС в 12:12 мск приземлилась в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).

"Спасатели помогают космонавтам выбраться из спускаемого аппарата. Самочувствие экипажа хорошее", - сказал представитель ЦУП.

На "Союзе МС-13" на Землю вернулись космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и астронавты Кристина Кук (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).

На МКС продолжат работу россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.

Следующая экспедиция на станцию отправится с космодрома Байконур 9 апреля 2020 года на корабле "Союз МС-16". В его экипаж войдут российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Космический корабль "Союз" с тремя членами экипажа впервые будет запущен к МКС на ракете "Союз-2.1а".