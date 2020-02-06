Проект модернизированного спутника "Аист-3" представят Роскосмосу на следующей неделе

САМАРА, 6 февраля. /ТАСС/. Разработчики модернизированного спутника зондирования Земли "Аист-3" представят Роскосмосу проект аппарата в середине февраля. Об этом в четверг ТАСС сообщил доцент кафедры космического машиностроения Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева, где разработан спутник, Иван Ткаченко.

"В настоящий момент мы планируем предпринять вторую попытку презентовать проект Роскосмосу. Ближайшую попытку презентовать доработанные материалы Роскосмосу мы предпримем на следующей неделе", - сказал Ткаченко.

Космический аппарат "Аист-3" был впервые представлен Роскосмосу в январе 2019 года вместе с аппаратом "Аист-2Т". Как отметил Ткаченко, тогда приоритет был отдан "Аисту-2Т", разработка которого по госконтракту сейчас ведется.

Спутник "Аист-3" предназначен для зондирования Земли. Как отметил Ткаченко, его особенность заключается в коррекции разрешения камер, благодаря чему зона захвата увеличена до 60 км, а также использовании пяти спектральных диапазонов, которые необходимы для экологического мониторинга и применения в сельском хозяйстве. "Сфера применения спутника гораздо шире, чем у использующегося сейчас "Аиста-2Д", - сказал специалист.

"Аист-3" должен стать продолжением серии малых спутников "Аист", созданных в партнерстве с самарским Ракетно-космическим центром "Прогресс" в 2008-2016 годах.