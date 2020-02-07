Более 30 спутников OneWeb впервые будут запущены с космодрома Байконур

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Первый запуск британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур состоится в ночь на пятницу. На орбиту с помощью ракеты "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат-М" будут выведены 34 аппарата.

Как ранее сообщали в Роскосмосе, старт запланирован на 7 февраля в 00:42:41 мск. Примерно через девять минут разгонный блок со спутниками отделится от третьей ступени ракеты. "В течение следующих 3,5 часов в соответствии с циклограммой полета космические аппараты будут отделяться от разгонного блока "Фрегат-М", - уточнили в пресс-службе госкорпорации. Спутники будут отделяться в девять этапов: на первом - два аппарата, затем - по четыре.

Перенос запуска

Первый пуск спутников OneWeb с космодрома Байконур должен был состояться в декабре 2019 года, однако был перенесен, поскольку компании потребовалось дополнительное время для испытаний аппаратов.

"При подготовке запуска мы проявляем наивысшую степень осторожности, и по этой причине мы собираемся провести несколько дополнительных испытаний спутников в течение нескольких следующих недель", - сообщили тогда ТАСС в британской компании.

Сначала запуск был перенесен на конец января, потом - на 7 февраля. Первая партия аппаратов была доставлена на Байконур в декабре 2019 года тяжелым транспортным самолетом Ан-124 "Руслан".

Группировка OneWeb

Как рассказал ТАСС гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, в 2020 году Россия планирует выполнить семь запусков спутников британской компании OneWeb с космодрома Байконур, четыре старта с космодрома Восточный и один - с космодрома Куру (Французская Гвиана).

В свою очередь, европейская компания-оператор космических полетов Arianespace в январе уточнила, что в 2020 году запланированы восемь запусков с Байконура и Восточного, на большее число можно будет рассчитывать в зависимости от наличия аппаратов.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года и в тот же день выведены на орбиту. Начало коммерческого использования группировки запланировано на 2020 год. В общей сложности OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников. К 2021 году британская компания намерена обеспечить круглосуточную связь для пользователей Земли.

В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется запустить 21 ракету-носитель "Союз" с космическими аппаратами с космодромов Куру и Байконур. Контракт подразумевает опцион на пять дополнительных стартов.