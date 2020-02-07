Изоляционный эксперимент SIRIUS начнется в Москве в ноябре

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Следующий изоляционный эксперимент SIRIUS продолжительностью восемь месяцев начнется в конце ноября. Об этом сообщил ТАСС вице-директор - главный менеджер проекта Марк Белаковский.

"Согласно имеющемуся на сегодняшний день плану, следующая серия экспериментов начнется 19 ноября", - сказал он.

Сейчас идет формирование научной программы эксперимента, определяется состав научной аппаратуры. Основным партнером Института медико-биологических проблем РАН в проведении SIRIUS является американское космическое агентство NASA, но интерес к нему проявляет практически все международное научное сообщество.

"Уже подтвердили свое участие Европейское космическое агентство, Немецкое космическое агентство, Французское космическое агентство, а также целый ряд университетов и отдельных организацией из Франции, Бельгии, Италии, Чехии, Белоруссии. Мы уже провели переговоры с нашими партнерами из Японии, есть заявки на проведение научных экспериментов из Австралии и Объединенных Арабских Эмиратов", - уточнил Белаковский.

Командир экипажа

Командиром экипажа восьмимесячного изоляционного эксперимента SIRIUS станет россиянин, работающий в космической отрасли.

Экипаж будет состоять из шести добровольцев. В команду войдут не менее двух женщин, однако предпочтительнее, по словам Белаковского, отобрать трех представительниц женского пола. Также не менее двух членов экипажа предоставит NASA.

"Командир экипажа и врач экипажа, мы планируем, будут россияне. Это связано с законодательством - мы не можем допустить, чтобы на нашей базе работал несертифицированный в России врач", - сказал Белаковский.

Он также отметил, что ИМБП рассчитывает, что командиром станет кто-то из готовящихся или уже летавших космонавтов. В первых двух экспериментах SIRIUS командирами экипажа были Марк Серов и Евгений Тарелкин, которые имеют прямое отношение к космонавтике.

"Мы в предварительном порядке разговаривали с руководством Центра подготовки космонавтов, они также заинтересованы в участие их космонавтов в эксперименте. Делегировать кого-то они не могут, здесь возможно только добровольное участие, но руководство ЦПК обещало нас поддержать", - рассказал менеджер проекта.

Марк Белаковский подчеркнул, что ИМБП очень тщательно проводит отбор кандидатов в экипаж, так как задача - выбрать "профессионально подготовленных и заинтересованных людей". На сегодняшний день подано более тридцати заявок от добровольцев из России, Узбекистана, Белоруссии, США, Индии, Англии, Италии, Германии, Франции, Швейцарии и Словакии.

Ограничения

Шесть добровольцев, которые войдут в экипаж изоляционного эксперимента SIRIUS, проведут восемь месяцев в условиях жестко ограниченных запасов еды, воды и санитарно-гигиенических средств.