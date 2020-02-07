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Изоляционный эксперимент SIRIUS начнется в Москве в ноябре

Сейчас идет формирование научной программы эксперимента и определяется состав научной аппаратуры

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Следующий изоляционный эксперимент SIRIUS продолжительностью восемь месяцев начнется в конце ноября. Об этом сообщил ТАСС вице-директор - главный менеджер проекта Марк Белаковский.

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"Согласно имеющемуся на сегодняшний день плану, следующая серия экспериментов начнется 19 ноября", - сказал он.

Сейчас идет формирование научной программы эксперимента, определяется состав научной аппаратуры. Основным партнером Института медико-биологических проблем РАН в проведении SIRIUS является американское космическое агентство NASA, но интерес к нему проявляет практически все международное научное сообщество.

"Уже подтвердили свое участие Европейское космическое агентство, Немецкое космическое агентство, Французское космическое агентство, а также целый ряд университетов и отдельных организацией из Франции, Бельгии, Италии, Чехии, Белоруссии. Мы уже провели переговоры с нашими партнерами из Японии, есть заявки на проведение научных экспериментов из Австралии и Объединенных Арабских Эмиратов", - уточнил Белаковский.

Командир экипажа

Командиром экипажа восьмимесячного изоляционного эксперимента SIRIUS станет россиянин, работающий в космической отрасли.

Экипаж будет состоять из шести добровольцев. В команду войдут не менее двух женщин, однако предпочтительнее, по словам Белаковского, отобрать трех представительниц женского пола. Также не менее двух членов экипажа предоставит NASA.

"Командир экипажа и врач экипажа, мы планируем, будут россияне. Это связано с законодательством - мы не можем допустить, чтобы на нашей базе работал несертифицированный в России врач", - сказал Белаковский.

Он также отметил, что ИМБП рассчитывает, что командиром станет кто-то из готовящихся или уже летавших космонавтов. В первых двух экспериментах SIRIUS командирами экипажа были Марк Серов и Евгений Тарелкин, которые имеют прямое отношение к космонавтике.

"Мы в предварительном порядке разговаривали с руководством Центра подготовки космонавтов, они также заинтересованы в участие их космонавтов в эксперименте. Делегировать кого-то они не могут, здесь возможно только добровольное участие, но руководство ЦПК обещало нас поддержать", - рассказал менеджер проекта.

Марк Белаковский подчеркнул, что ИМБП очень тщательно проводит отбор кандидатов в экипаж, так как задача - выбрать "профессионально подготовленных и заинтересованных людей". На сегодняшний день подано более тридцати заявок от добровольцев из России, Узбекистана, Белоруссии, США, Индии, Англии, Италии, Германии, Франции, Швейцарии и Словакии.

Ограничения

Шесть добровольцев, которые войдут в экипаж изоляционного эксперимента SIRIUS, проведут восемь месяцев в условиях жестко ограниченных запасов еды, воды и санитарно-гигиенических средств.

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"Во время "полета" будет очень важный ограничительный элемент: будут жестко ограничены поставки грузов. За всю экспедицию у нас будет два транспортных корабля. Поэтому ребята будут работать в условиях, когда придется вести строгий контроль потребления еды, воды и средств гигиены", - сказал главный менеджер проекта.

По словам Белаковского, сейчас идет период формирования научной программы. 19 февраля на ученом совете в Институте медико-биологических проблем РАН пройдет защита плана экспериментов. Основу составят эксперименты, проведенные в ходе SIRIUS-2019, тогда был проведен 81 научный эксперимент. В SIRIUS-2020 будет увеличено количество их сессий, а также добавлены эксперименты новых научных партнеров института.

"Наша задача - унификация и получение статистики, поэтому мы берем за основу те эксперименты, которые проводились в SIRIUS-2019. Однако входят новые партнеры (японцы, арабы), мы добавляем несколько их экспериментов", - сказал он.

Проект SIRIUS

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека NASA (Human Research Program) во взаимодействии с организациями-партнерами при широком участии специалистов из России, Германии, Франции, Италии и других стран.

Проект подразумевает проведение серии изоляционных экспериментов продолжительностью четыре, восемь и 12 месяцев в течение пяти лет.

Главный менеджер этого проекта Марк Белаковский ранее сообщил, что институт согласовал со своими международными партнерами проведение в 2022 году исследований продолжительностью 12 месяцев.

17 июля 2019 года завершился подобный четырехмесячный эксперимент. В нем принимали участие шесть членов экипажа из России и США.

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