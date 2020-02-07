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OneWeb подтвердила успешное выведение своих спутников на орбиту

На орбиту вышли 34 спутника

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Британская компания OneWeb в пятницу подтвердила, что все 34 ее спутника были успешно выведены на рабочую орбиту с космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице компании в Twitter.

"Подтверждено получение сигнала от всех 34 спутников", - говорится в сообщении.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 34 спутниками стартовала в пятницу с площадки номер 31 космодрома Байконур. Это первый запуск спутников OneWeb с Байконура.

До этого шесть спутников OneWeb были запущены 28 февраля 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе "Союз-СТ". Начало коммерческого использования группировки запланировано на 2020 год. В общей сложности OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников. К 2021 году британская компания намерена обеспечить круглосуточную связь для пользователей по всей планете.

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