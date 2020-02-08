"Космические" элементы могут войти в химическую периодическую таблицу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Периодическая химическая таблица может пополниться элементами, найденными в космосе. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель лаборатории ядерных реакций имени Флерова в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) академик Юрий Оганесян.

"Да, ["космические" элементы могут войти в периодическую систему] <…> Вопрос делится на две части: могут ли вообще образовываться новые элементы, помимо тех, которые мы знаем, доживут ли они - это будет второй вопрос. На вопрос, могут ли образовываться новые, ответ будет скорее положительным, а вот доживут ли они? Где происходит этот процесс: на других планетах, в других галактиках - смогут ли они до нас долететь, это <…> вопрос, который требует очень детальных исследований", - сказал Оганесян.

На вопрос, сколько еще будет открыто новых элементов, он ответил, что новых элементов больше не появится или, наоборот, "их будет много". "Надо понять, как вообще произошли элементы. Эти элементы, которые мы копаем в Земле, они же все космического происхождения, как-то они же появились. Просто те [элементы], которые мы добываем в Земле, это те, которые дожили до наших дней, а Земля - очень старая планета. Те [элементы], которые не дожили, они распались, но это не значит, что их не было: они образовались, но просто не дожили до наших дней", - сказал ученый, отметив, что химическому элементу урану около 4,5 млрд лет.

Юрий Оганесян - специалист в области экспериментальной ядерной физики, синтеза и исследований новых элементов Периодической таблицы Менделеева. Под его руководством в 2000-2010 годы ученые Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) открыли целое семейство сверхтяжелых элементов. В честь Оганесяна назвали 118-й элемент таблицы Менделеева - оганесон.

За последние 20 лет в ОИЯИ были открыты пять новых сверхтяжелых элементов, завершающих седьмой период таблицы Д. И. Менделеева, с номерами 114 (флеровий), 115 (московий), 116 (ливерморий), 117 (теннессин) и 118 (оганесон).