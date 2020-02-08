NASA выявило фундаментальные проблемы в программном обеспечении Boeing

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Специалисты NASA, расследующие причины неполадок при пуске корабля Starliner, обнаружили серьезные ошибки в ПО корабля, разработанного компанией Boeing. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на специалистов агентства.

Как отмечает издание, компания сейчас проверяет миллион строчек кода компьютерных систем челнока, сколько это займет времени - неизвестно.

По мнению главы департамента исследований человека NASA Дуга Ловерро, пока неясно, может ли существовать связь между проблемами с ПО корабля и катастрофами двух Boeing 737 MAX, которые унесли жизни 346 человек. Однако, по его словам, есть реальные нарушения в "мозгу" корабля.

"Мы не знаем, сколько ошибок сейчас в программном обеспечении. Возможно две, а возможно и много сотен, - сказал он. - Дело в том, что эта сфера промышленности очень плохо справляется с [разработкой] ПО".

Новый американский корабль Starliner, разработанный Boeing, имеет массу 13 тонн. Он рассчитан на экипаж из семи человек и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет.