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Япония провела запуск нового разведывательного спутника

Спутник Optical 7 оснащен высокоэффективной камерой и способен делать снимки поверхности Земли в плохую погоду и ночью

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Япония в воскресенье осуществила запуск нового разведывательного спутника Optical 7 с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. Об этом сообщил разработчик орбитального аппарата Mitsubishi Heavy Industries.

Старт изначально был намечен на 27 января, но его дважды откладывали из-за плохих погодных условий и технических проблем, связанных с системой питания ракеты-носителя H-2A азотом.

Спутник Optical 7 оснащен высокоэффективной камерой и способен делать снимки поверхности Земли в плохую погоду и ночью. Стоимость его разработки составила 30 млрд иен ($274 млн). Более подробная информация о спутнике отсутствует, поскольку его работа связана с национальной безопасностью. В частности, предполагается, что он будет заниматься сбором разведданных, связанных с КНДР. В то же время планируется использовать его и при ликвидации последствий возможных стихийных бедствий.

Управлять им, как и получать данные, будет Министерство обороны Японии. Последний раз запуск такого спутника был осуществлен летом 2018 года.

Сейчас на орбите находятся семь японских разведывательных спутников с различными возможностями. Лишь часть из них способна передавать информацию в плохую погоду. Тем не менее этого достаточно для того, чтобы делать снимки один раз в день. В течение ближайших лет Япония рассчитывает увеличить эту группировку до десяти спутников, что позволит снимать поверхность Земли чаще.

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Япония
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