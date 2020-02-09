{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Иране намерены произвести запуск спутника "Зафар" 9 февраля

Министр информационно-коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми отметил, что это будет четвертой попыткой вывести спутник на околоземную орбиту

ТАСС, 9 февраля. Иранский спутник "Зафар" будет запущен 9 февраля. Об этом, как сообщило иранское агентство Fars, заявил в воскресенье министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми.

По его словам, "запуск спутника "Зафар" будет осуществлен сегодня ракетой-носителем "Симорг". "Иранский спутник должен быть выведен на орбиту в 530 км от Земли", - пояснил он.

Джахроми отметил, что сегодняшний запуск станет четвертой попыткой вывести спутник на околоземную орбиту. Три предыдущих запуска были неудачными.

В понедельник Джахроми заявил, что страна планирует вывести спутник "Зафар" до 7 февраля. Однако затем срок запуска был изменен. Отсрочка, как информировал иранский министр, была вызвана поиском оптимальных параметров, включая погодные и атмосферные условия.

Теги
Иран
Реклама на ТАСС
Япония провела запуск нового разведывательного спутника
Спутник Optical 7 оснащен высокоэффективной камерой и способен делать снимки поверхности Земли в плохую погоду и ночью
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС