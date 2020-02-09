Иран намерен в мае отправить в космос спутник "Нахид 1"

ТАСС, 9 февраля. Иран собирается в мае нынешнего года запустить на околоземную орбиту спутник "Нахид 1", основное назначение которого обеспечение беспроводной связи на территории страны. Об этом в воскресенье сообщило иранское агентство Мehr со ссылкой на заявление Иранского космического агентства.

По его данным, "Нахид 1" должен быть выведен на орбиту, расположенную на высоте 250 км от Земли. Предполагается, что его запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя, работающей на твердом топливе. Согласно заявлению Иранского космического агентства, "этапы проектирования и изготовления как спутника, так и ракеты-носителя к настоящему моменту завершены полностью".

Несколько часов назад министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что другой иранский спутник "Зафар" должен быть запущен в воскресенье, 9 февраля. По его словам, "ракета-носитель "Симорг" должна вывести его на орбиту в 530 км от Земли".

Джахроми отметил, что сегодняшний запуск станет четвертой попыткой вывести "Зафар" на околоземную орбиту. Три предыдущих запуска были неудачным, пояснил министр.

В понедельник Джахроми заявил, что страна планирует вывести спутник "Зафар" до 7 февраля. Однако затем срок запуска был изменен. Отсрочка, как информировал иранский министр, была вызвана поиском оптимальных параметров, включая погодные и атмосферные условия.