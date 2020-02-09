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Иран осуществил запуск ракеты со спутником "Зафар". Он не вышел на орбиту

Аппарат не достиг скорости, необходимой для достижения орбиты

ТЕГЕРАН, 9 февраля. /ТАСС/. Иран произвел в воскресенье запуск ракеты-носителя со спутником собственного производства "Зафар", но он не вышел на орбиту. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана со ссылкой на министерство обороны.

"Ракета-носитель "Симорг" успешно вывела в космос спутник "Зафар", - приводится заявление министерства - Однако он не достиг скорости, необходимой для достижения орбиты".

В понедельник министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что страна планирует вывести на орбиту спутник "Зафар" до 7 февраля. Затем дата запуска была перенесена на 9 февраля. Предполагалось, что он будет выведен на высоту 530 км.

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