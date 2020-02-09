Иран намерен запустить спутник "Зафар-2"

ТЕГЕРАН, 9 февраля. /ТАСС/. Иран в ближайшем будущем попробует запустить новый спутник "Зафар-2". Об этом в воскресенье заявил министр информационно-коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми, комментируя неудачную попытку вывода на орбиту спутника "Зафар".

"Ракета-носитель "Симорг" не смогла достичь достаточной скорости, чтобы вывести спутник "Зафар" на орбиту 530 км [от Земли], - написал он в Twitter. - Иран не сдался, и в скором времени следует ожидать [запуска] спутника "Зафар-2".

Говоря о проблемах в космической сфере, министр отметил, что "на Иран наложены санкции в области [создания] спутников и ракет-носителей, и никто не предоставляет стране ни знаний, ни технологий".

Иран произвел в воскресенье запуск ракеты-носителя со спутником собственного производства "Зафар", но тот не вышел на орбиту. Предполагалось, что он будет выведен на высоту 530 км.