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Иран намерен запустить спутник "Зафар-2"

Тегеран произвел запуск ракеты-носителя со спутником собственного производства "Зафар", но тот не вышел на орбиту

ТЕГЕРАН, 9 февраля. /ТАСС/. Иран в ближайшем будущем попробует запустить новый спутник "Зафар-2". Об этом в воскресенье заявил министр информационно-коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми, комментируя неудачную попытку вывода на орбиту спутника "Зафар".

"Ракета-носитель "Симорг" не смогла достичь достаточной скорости, чтобы вывести спутник "Зафар" на орбиту 530 км [от Земли], - написал он в Twitter. - Иран не сдался, и в скором времени следует ожидать [запуска] спутника "Зафар-2".

Говоря о проблемах в космической сфере, министр отметил, что "на Иран наложены санкции в области [создания] спутников и ракет-носителей, и никто не предоставляет стране ни знаний, ни технологий".

Иран произвел в воскресенье запуск ракеты-носителя со спутником собственного производства "Зафар", но тот не вышел на орбиту. Предполагалось, что он будет выведен на высоту 530 км.

Теги
Иран
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Иран осуществил запуск ракеты со спутником "Зафар". Он не вышел на орбиту
Аппарат не достиг скорости, необходимой для достижения орбиты
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