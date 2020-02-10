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Запуск к МКС ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus отменен

Запуск прервали из-за нештатных показаний наземного оборудования

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) был отменен в воскресенье менее чем за три минуты до старта. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Пуск с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане был запланирован на 17:39 по местному времени (01:39 мск), однако сначала он был перенесен на пять минут, а вскоре совсем отменен.

"Мы прервали сегодняшний запуск из-за нештатных показаний наземного оборудования", - говорится в Twitter производящей Cygnus корпорации Northrop Grumman. Информация о том, когда состоится запуск, пока не поступала.

Cygnus должен был доставить на МКС около 3,6 тонны груза: продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных исследований. Стыковка корабля со станцией планировалась на 11 февраля.

Этот полет Cygnus должен стать вторым в рамках нового контракта NASA с Northrop Grumman. До 2024 года, согласно договоренностям, будет осуществлено минимум шесть запусков грузовых кораблей. В рамках предыдущего контракта было проведено 11 запусков к станции, еще один оказался неудачным.

В новость были внесены изменения (02:18 мск) — добавлена информация по тексту

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