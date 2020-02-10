Ракета-носитель Atlas V с космическим зондом Solar Orbiter стартовала с мыса Канаверал

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель Atlas V с космическим зондом Solar Orbiter для исследования Солнца стартовала в воскресенье с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Atlas V была запущена в 23:03 по времени Восточного побережья США (07:03 мск).

Solar Orbiter - совместный проект НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) стоимостью около $1,5 млрд. Миссия зонда рассчитана на семь лет, в течение которых аппарату весом чуть менее двух тонн предстоит вести наблюдение за солнечной активностью и полярными областями звезды. "[Solar Orbiter] займется центральным вопросом гелиофизики: как Солнце создает и контролирует постоянно меняющуюся космическую среду в Солнечной системе", - отмечает NASA.

В своих исследованиях Solar Orbiter будет координироваться с запущенным NASA в 2018 году зондом Паркера (Parker Solar Probe). Solar Orbiter, в отличие от американского аппарата, снабжен фототехникой, благодаря чему он, как ожидается, направит на Землю первые снимки полярных областей Солнца.

Зонд оснащен десятью различными приборами, шесть из которых будут постоянно направлены на Солнце, а четыре других необходимы для изучения состояния среды вокруг самого аппарата.

Кроме того, на Solar Orbiter установлен специальный теплозащитный щит, который позволит зонду приближаться к Солнцу на расстояние до 42 млн км. В эти моменты внешняя поверхность защитного элемента будет нагреваться более чем до 500 градусов Цельсия, при этом температура приборов, скрытых за ним, не будет превышать 50 градусов Цельсия.