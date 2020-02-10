Четыре астронавта Индии начинают обучение в российском Центре подготовки космонавтов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Обучение четырех представителей Индии в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) начинается 10 февраля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте центра.

"В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина 10 февраля 2020 года в рамках международного сотрудничества начинается подготовка четверых представителей Индийской организации космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO) в качестве кандидатов для полета в космос", - сообщили в ЦПК.