Астронавт NASA Морган может стать рекордсменом по числу выходов в космос за один полет

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 10 февраля. / ТАСС/. Американский астронавт Эндрю Морган, который сейчас работает на Международной космической станции (МКС), может установить рекорд по числу выходов в открытый космос, выполненных в рамках одной экспедиции на МКС. Об этом сообщил в понедельник российский космонавт Александр Скворцов.

Сейчас по выходам в открытый космос за один полет Морган сравнялся с советским и российским космонавтом Анатолием Соловьевым, который в 1997-1998 годах семь раз работал за бортом станции "Мир".

"Эндрю Морган выполнил семь [выходов], он догнал Анатолия Яковлевича Соловьева по количеству выходов в одной экспедиции. Возможно, открою маленькую тайну: он станет даже рекордсменом по количеству выходов, вполне возможно, что у него будет еще возможность выйти. По крайней мере, мы об этом говорили перед уходом со станции", - сказал Скворцов на пресс-конференции в Звездном городке.

Скворцов с июля 2019 года до февраля этого года работал с Морганом на МКС, 6 февраля российский космонавт вернулся на Землю.