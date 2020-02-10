Власти США намерены увеличить бюджет NASA в 2021 году до $25,2 млрд

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Американская администрация запрашивает у Конгресса США $25,2 млрд на деятельность Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 2021 финансовом году. Об этом свидетельствует проект американского федерального бюджета на будущий финансовый год, обнародованный в понедельник правительством США.

"Бюджет предусматривает увеличение финансирования инновационных программ, которые сделают возможной высадку астронавтов на Луну, а также поддержку предварительных миссий и передовых технологий, которые позволят проводить дальнейшие исследования [космоса]", - говорится в распространенных в понедельник справочных материалах Белого дома. Объем бюджета в связи с этим увеличится на 12% по сравнению с нынешним финансовым годом, который заканчивается 30 сентября.

В частности, $3,4 млрд предлагается выделить на разработку лунного посадочного модуля, еще $700 млн - на поддержку деятельности на поверхности Луны, а $233 млн - на подготовку роботизированных экспедиций к Марсу, которые будут предварять пилотируемый полет к Красной планете.