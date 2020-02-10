NASA продолжит закупать места на "Союзах" в 2021 финансовом году

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжит закупать места на российских кораблях "Союз" для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), пока у США не появятся собственные корабли. Об этом говорится в распространенных в понедельник справочных материалах NASAк проекту американского федерального бюджета на 2021 финансовый год.

"Доставка экипажей в настоящее время осуществляется с использованием российских кораблей "Союз". NASA продолжит приобретать места на "Союзах" для доставки экипажей, пока не станут доступны собственные средства доставки", - отмечается в документе.

В конце ноября 2019 года на портале государственных закупок США NASA разместило заявку, в которой сообщалось о планах управления приобрести два места на "Союзе" на отправку к МКС одного члена экипажа осенью 2020 года, а второго - весной 2021 года.