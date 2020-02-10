США выразили России обеспокоенность возможным подлетом ее спутника к американскому

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. США уведомили Россию по дипломатическим каналам о своей обеспокоенности в связи с произошедшим недавно, по утверждению Вашингтона, сближением российского спутника с американским. Об этом сообщил глава командования Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд в интервью, вышедшем в понедельник в журнале Time.

Как утверждается в публикации, в середине января российские спутники, получившие обозначения "Космос 2542" и "Космос 2543", оказались вблизи американского, обозначенного как USA-245 и известного космическим экспертам под названием KH-11. Этот аппарат на полярной орбите является составным элементом космической разведывательной системы Keyhole/CHRYSTAL и может осуществлять наблюдение за поверхностью всей планеты.

"Мы рассматриваем такого рода действия как необычные и вызывающие озабоченность, - заявил он. - В результате в космосе может возникнуть опасная ситуация". "Совершенно очевидно, - добавил он, - что Россия создает для себя такие возможности на орбите, которые позволят ей использовать в своих интересах тот факт, что мы полагаемся на космические системы для обеспечения американских интересов". По словам генерала, США выразили озабоченность России по этому вопросу по дипломатическим каналам.

Согласно данным статьи, это первый случай, когда американские военные публично указывают на непосредственную угрозу конкретному американскому спутнику со стороны противника. По оценке журнала, такие маневры могут позволить российским спутникам получать высококачественные изображения американского спутника во время выполнения им задач по разведке в глубине территории.

По мнению эксперта по вопросам космической безопасности Брайана Уидена, на которого ссылается Time, российские спутники выведены на такие орбиты, которые, возможно, позволяют им определять, на какие именно объекты направлена аппаратура американского разведывательного спутника, а также другие подробности, связанные с его использованием. При этом журнал Time подчеркнул, что операции российских спутников не представляют собой нарушение каких-либо договоров или международного права, поскольку соглашения в этой области не выработаны.

ТАСС пока не располагает комментарием российской стороны.