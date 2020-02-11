Запуск к МКС ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus перенесли на 14 февраля

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) перенесен на 14 февраля. Об этом сообщается во вторник на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск Antares с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане должен был быть осуществлен 9 февраля в 17:39 по местному времени (01:39 мск 10 февраля), однако "из-за нештатных показаний наземного оборудования" он был отменен менее чем за три минуты до старта и перенесен на 13 февраля.

"[Корпорация] Northrop Grumman (компания-производитель Cygnus - прим. ТАСС) и NASA назначили следующую попытку запуска на 14 февраля в 15:43 по времени восточного побережья США (23:43 мск - прим. ТАСС), чтобы воспользоваться более благоприятными погодными условиями, а также [дополнительным] временем для проверки замененных датчиков на наземном оборудовании", - говорится в сообщении. Стыковка корабля с МКС теперь запланирована на 16 февраля.

Cygnus должен доставить на МКС около 3,6 тонны груза: продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных исследований. Стыковка корабля со станцией планировалась на 11 февраля.

Этот полет Cygnus должен стать вторым в рамках нового контракта NASA с Northrop Grumman. До 2024 года, согласно договоренностям, будет осуществлено минимум шесть запусков грузовых кораблей. В рамках предыдущего контракта было проведено 11 запусков к станции, еще один оказался неудачным.