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Модуль "Наука" для МКС планируют отправить на Байконур 19 марта

Как сообщили в Центре им. М. В. Хруничева, в начале февраля специалисты завершили монтаж всех трубопроводов, провели опрессовку магистралей низкого давления и одного контура высокого давления

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" планируется отправить 19 марта на космодром Байконур, откуда будет осуществлен его запуск на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил в среду гендиректор Центра им. М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель модуля "Наука") Алексей Варочко.

"Задача на 19 марта - отгрузиться на космодром. На эту дату мы работаем", - рассказал Варочко членам Российского союза ветеранов и Клуба военачальников во время их визита на предприятие.

По его словам, корпус модуля был изготовлен 19 лет назад, в связи с чем пришлось перебрать все его элементы.

Варочко добавил, что в начале февраля специалисты завершили монтаж всех трубопроводов, провели опрессовку магистралей низкого давления и одного контура высокого давления.

Он уточнил, что испытания модуля в барокамере начнутся с 20 февраля. "Работы идут практически круглосуточно", - добавил гендиректор Центра Хруничева.

О модуле "Наука"

Запуск "Науки" к МКС ожидается в конце 2020 - начале 2021 года. Строительство модуля началось в 1995 году. Планировалось отправить его на МКС как дублера "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр им. М. В. Хруничева. Как сообщалось, такое решение было принято из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе.

МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

Теги
Россия
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