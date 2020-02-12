{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Спутник "Луч-5" планируется запустить на ракете "Протон" в 2021 году

Ранее сообщалось, что в начале 2020 года планируется подписание контрактов на два новых спутника "Луч-5ВМ"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российский спутник-ретранслятор "Луч-5" планируется запустить в 2021 году с помощью ракеты-носителя "Протон-М". Об этом сообщил в среду гендиректор Центра им. М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет "Протон") Алексей Варочко.

"Луч-5" в интересах ИСС [Информационные спутниковые системы] имени М. Ф. Решетнева, срок запуска - 2021 год", - рассказал он членам Российского союза ветеранов и Клуба военачальников во время их визита на предприятие.

Ранее гендиректор ИСС Николай Тестоедов ранее сообщал, что в начале 2020 года планируется подписание контрактов на два новых спутника "Луч-5ВМ".

Многофункциональная космическая система ретрансляции "Луч" была принята в опытную эксплуатацию в феврале 2016 года. Сейчас в ее составе три спутника-ретранслятора ("Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В"). Назначение системы - информационное обеспечение летающих на низких орбитах (до 2 тыс. км) ракет и космических аппаратов различного назначения. В частности, система обеспечивает обмен данными между российским сегментом Международной космической станции и Центром управления полетами.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Модуль "Наука" для МКС планируют отправить на Байконур 19 марта
Как сообщили в Центре им. М. В. Хруничева, в начале февраля специалисты завершили монтаж всех трубопроводов, провели опрессовку магистралей низкого давления и одного контура высокого давления
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС