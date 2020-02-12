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Вторую ракету "Ангара-А5" отправят на космодром Плесецк в марте-апреле

Ранее сообщалось, что количество летных испытаний ракеты снижено с десяти до шести

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Вторая ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" должна быть отправлена на космодром Плесецк (Архангельская область) в марте-апреле. Об этом сообщил в среду гендиректор Центра им. М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет "Ангара") Алексей Варочко.

"У нас стоит задача: март-апрель - машина ["Ангара-А5"] уйдет на космодром [Плесецк]", - рассказал Варочко членам Российского союза ветеранов и Клуба военачальников во время их визита на предприятие.

По его словам, после этого железнодорожный состав с Плесецка вернется на омское предприятие "Полет", откуда заберет универсальные ракетные модули третьей "Ангары" и привезет их в Москву, в Центр Хруничева, где пройдут их финальные испытания и сборка ракеты.

Ранее представитель Научно-исследовательского института космических систем имени А. А. Максимова (филиал Центра им. М. В. Хруничева) Юрий Клименко сообщал, что количество летных испытаний ракеты "Ангара-А5" снижено с десяти до шести.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.

Теги
Россия
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