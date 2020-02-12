{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Центре Хруничева сообщили, что изготовят семь ракет "Протон" для коммерческих заказчиков

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что эксплуатация этих носителей завершится в 2025 году

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российский Центр им. М. В. Хруничева начал изготовление семи ракет-носителей "Протон", которые планируется использовать для коммерческих пусков. Об этом сообщил в среду гендиректор предприятия Алексей Варочко.

"В заделе остается семь машин, которые мы делаем в интересах коммерческих пусков", - сказал Варочко членам Российского союза ветеранов и Клуба военачальников во время их посещения предприятия.

В сентябре 2019 года он сообщил о планах изготовить семь таких ракет в 2020-2021 годах, не уточнив, шла ли речь о государственных или коммерческих контрактах.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время форума "Армия-2018" сообщил, что производство ракет "Протон-М" завершится в конце 2020 - начале 2021 года. Эксплуатация этих носителей, по словам главы госкорпорации, завершится в 2025 году. Все последующие запуски тяжелых аппаратов будут осуществляться на "Ангаре", поскольку она более экологичная.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Первый коммерческий запуск ракеты "Ангара" перенесли на конец 2021 года
В Центре Хруничева сообщили, что направили письмо в Минобороны для согласования посещения южнокорейской стороной космодрома Плесецк
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС