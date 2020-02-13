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РКК "Энергия" завершила создание разгонного блока для "Ангары"

Как отметил гендиректор корпорации Николай Севастьянов, разгонный блок доставили на космодром Плесецк в ноябре 2019 года

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Первый разгонный блок, созданный для тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5", отправлен на космодром Плесецк. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Николай Севастьянов.

"После длительных задержек в предыдущие годы в 2019 году была завершена комплексная программа наземной экспериментальной отработки и изготовлен первый летный разгонный блок для "Ангары-А5", который доставлен в ноябре 2019 года на космодром Плесецк", - сказал Севастьянов.

Он отметил особую важность работ по созданию разгонных блоков, которые обеспечат запуски спутников на геостационарную орбиту с космодромов Плесецк и Восточный на ракете "Ангара-А5".

В 2015 году стало известно, что РКК "Энергия" создает на базе блоков серии ДМ новый разгонный блок, который будет использоваться с "Ангарой-А5". Разгонные блоки семейства ДМ предназначены для перевода спутников с опорной на целевую околоземную орбиту, а также на отлетные траектории. В частности, на ракете "Протон-М" используется вариант ДМ-03. С помощью этого "разгонника" в прошлом году были выведены аппараты "Спектр-РГ" и "Электро-Л".

Первый и пока единственный запуск тяжелой "Ангары" с макетом полезной нагрузки состоялся с космодрома Плесецк в декабре 2014 года. В составе ракеты использовался разгонный блок "Бриз-М". Второй испытательный пуск "Ангары-А5" планируется провести с северного космодрома во втором-третьем квартале этого года.

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Россия
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