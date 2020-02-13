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В РКК "Энергия" заявили, что испытания многоразового "Орла" начнутся в 2024 году

Гендиректор предприятия отметил, что сейчас идет разработка конструкторской документации на перспективный корабль и готовится производство
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© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Второй летный образец перспективного российского космического корабля "Орел" планируется запустить в космос два раза - в 2024 и 2025 годах. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Николай Севастьянов.

Он напомнил, что первый летный образец "Орла" должны запустить с космодрома Восточный на ракете "Ангара-А5" в 2023 году. Полет предполагает отработку старта, операции на орбите и безопасную посадку спускаемой капсулы корабля на Землю.

"Второе летное изделие, где будет отработана система жизнеобеспечения, планируется запустить в беспилотном варианте в 2024 году к МКС. Запуск с экипажем на борту и стыковку с МКС планируется провести в 2025 году на втором летном изделии", - сообщил Севастьянов.

Гендиректор предприятия отметил, что сейчас идет разработка конструкторской документации на перспективный корабль и готовится производство.

Как сообщил ранее ТАСС гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, РКК "Энергия" уже изготовила ряд элементов перспективного корабля "Орел", в том числе днище и силовые конструкции.

Новый корабль, ранее называвшийся "Федерацией", должен быть, в отличие от использующихся в настоящее время "Союзов", многоразовым. Существенно увеличится внутренний объем корабля, экипаж расширят до четырех человек (против трех на "Союзах"). "Орел" сможет находиться в автономном полете до 30 суток, в составе орбитальной станции - до 1 года. Ожидается, что в 2028 году корабль в беспилотном варианте совершит первый полет к Луне.

Теги
Россия
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