Кандидаты в космонавты набора 2018 года представили свою эмблему

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Кандидаты в космонавты набора 2018 года разработали свою эмблему, положив в ее основу знаменитую фотографию Земли с поверхности Луны, сделанную 50 с лишним лет назад. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Роскосмоса.

Идея будущих космонавтов уже воплощена в жизнь: они получили тираж нашивок, которые теперь носят на своих тренировочных комбинезонах.