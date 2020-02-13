{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кандидаты в космонавты набора 2018 года представили свою эмблему

Центральный элемент композиции - вид с Луны на Землю

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Кандидаты в космонавты набора 2018 года разработали свою эмблему, положив в ее основу знаменитую фотографию Земли с поверхности Луны, сделанную 50 с лишним лет назад. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Роскосмоса.

Идея будущих космонавтов уже воплощена в жизнь: они получили тираж нашивок, которые теперь носят на своих тренировочных комбинезонах.

На круглой эмблеме изображены также Международная космическая станция, пилотируемый корабль "Союз МС" и перспективный пилотируемый корабль "Орел". С ними, предположительно, будут связаны первые полеты будущих космонавтов, подготовка которых займет не один год.

Дизайн выполнен в сдержанных тонах: белый и синий цвета означают благородство и честность - основополагающие для космонавта качества. Пятиконечная звезда на поверхности Луны - дань уважения советским исследователям космоса - символизирует посадку на естественный спутник Земли.

Восемь ярких звезд в созвездии Льва - это восемь кандидатов в космонавты набора 2018 года. Их фамилии написаны по периметру эмблемы. Как объяснили в Роскосмосе, это отражает равенство, взаимопомощь, поддержку, командный дух и высокий уровень мотивации каждого кандидата.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
РКК "Энергия" завершила создание разгонного блока для "Ангары"
Как отметил гендиректор корпорации Николай Севастьянов, разгонный блок доставили на космодром Плесецк в ноябре 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС