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Роскосмос внесет в кабмин единую программу космической деятельности до 2030 года

В нее войдут создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса, проект "Сфера" и российские лунные миссии

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" в 2020 году внесет в правительство программу "Космическая деятельность России" на период до 2030 года, в которую войдут создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса, проект "Сфера" и российские лунные миссии. Об этом сообщил в четверг журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"В этом году мы должны будем внести [в правительство РФ] проект единой государственной программы "Космическая деятельность России" до 2030 года", - сказал Рогозин.

Ранее он сообщал, что миссия "Венера-Д" также может быть включена в новую программу, создание которой намечено на 2020 год.

В мае 2019 года Рогозин после лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова рассказал о планах по созданию государственной космической программы по аналогии с действующей в интересах военных госпрограммы вооружения, поскольку по действующей Федеральной космической программе на период до 2025 года нельзя начать планировать нагрузку по сверхтяжелой ракете, старт которой намечен на 2028 год.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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