Роскосмос внесет в кабмин единую программу космической деятельности до 2030 года

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" в 2020 году внесет в правительство программу "Космическая деятельность России" на период до 2030 года, в которую войдут создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса, проект "Сфера" и российские лунные миссии. Об этом сообщил в четверг журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"В этом году мы должны будем внести [в правительство РФ] проект единой государственной программы "Космическая деятельность России" до 2030 года", - сказал Рогозин.

Ранее он сообщал, что миссия "Венера-Д" также может быть включена в новую программу, создание которой намечено на 2020 год.

В мае 2019 года Рогозин после лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова рассказал о планах по созданию государственной космической программы по аналогии с действующей в интересах военных госпрограммы вооружения, поскольку по действующей Федеральной космической программе на период до 2025 года нельзя начать планировать нагрузку по сверхтяжелой ракете, старт которой намечен на 2028 год.