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Роскосмос в 2019 году сократил долги своих предприятий на 10 млрд руб.

Госкорпорация в полном объеме выполнила государственный оборонный заказ, заявил Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Просроченная задолженность предприятий Роскосмоса была в прошлом году снижена с 45 млрд рублей до 35 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы за 2019 год сделали большой шаг вперед, сократили просроченную задолженность, которая была у предприятий Роскосмоса, с 45 млрд рублей до 35 млрд рублей. В полном объеме выполнили государственный оборонный заказ. Провели 25 пусков ракет космического назначения, все признаны успешными", - сказал Рогозин. 

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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