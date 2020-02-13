Ученые уточнили форму "плоского мира" на окраинах Солнечной системы

ТАСС, 13 февраля. Экзотический двойной астероид Аррокот, чьи первые фотографии зонд New Horizons получил в январе прошлого года, оказался менее плоским, чем предполагали ученые. Его половинки больше похожи на арахисовые орехи, чем на плоские "блины", пишут планетологи в серии статей, опубликованных в журнале Science.

"Подобная форма, скорее всего, является не уникальной особенностью Аррокота, а общей чертой многих небесных тел, обитающих в поясе Койпера. Соответственно, кометы, чье ядро похоже на этот объект, тоже могли возникнуть в первые мгновения жизни Солнечной системы", - пишут Алан Стерн, руководитель миссии New Horizons, и его коллеги.

Межпланетная станция New Horizons в январе прошлого года стала первым космическим аппаратом после Voyager, которому удалось посетить сразу несколько далеких миров Солнечной системы. Первой целью этой миссии был Плутон, мимо которого зонд пролетел в июле 2015 года, а второй - карликовая планета Аррокот, изначально известная как 2014 MU69, или Ultima Thule.

Изначально ученые предполагали, что он похож на пару астероидов, вращающихся друг вокруг друга, рой камней или вытянутый объект, похожий по форме на картошку. Реальность оказалась совершенно иной. Первые снимки Аррокота показали, что он похож на причудливого гигантского "снеговика", состоящего из двух соприкасающихся ледяных шаров, большой Ultima и малой Thule.

Позже ученые NASA получили дополнительные порции фотографий и выяснили, что этот мир еще более экзотичен по своему облику - он состоял из почти "плоских" круглых структур, напоминающих по форме гигантские толстые блины или оладьи. Это породило массу споров и вопросов о том, как возникли его половинки, как и когда они соединились, а также какие условия господствовали в той части Солнечной системы, где произошло их слияние.

На краю Солнечной системы

Недавно, как пишут Стерн и его команда, ученые получили более полные данные с научных приборов и детальные черно-белые фотографии Аррокота, чье разрешение было примерно в четыре раза выше, чем у изображений, переданных на Землю сразу после пролета через окрестности бывшей Ultima Thule. Их анализ позволил планетологам перепроверить свои прошлые выводы и совершить несколько новых открытий, в результате выяснилось, что объем бывшего "плоского мира" больше примерно на 30%.

Это уточнение однако не изменило скорость вращения астероида и почти не повлияло на положение оси его вращения. Новые снимки подтвердили, что Аррокот лежит на боку по отношению к плоскости его орбиты, что делает его похожим на Уран. Вдобавок ученые не смогли найти больше кратеров, чем им удалось открыть на прошлых снимках. Анализ их размеров и структуры подтвердил, что Аррокот родился в достаточно пустынном регионе Солнечной системы не раньше, чем 4 млрд лет назад.

Аналогичным образом, новые данные укрепили позиции теории, предполагающей, что этот мир возник в результате очень медленного сближения и слияния двух объектов, родившихся вместе и состоявших из первичной материи нашей планетной семьи. Схожие тела, как предполагают ученые, служили своеобразными "зародышами", из которых формировались Плутон и другие карликовые планеты.

С другой стороны, детальные фотографии и замеры научных инструментов принесли и новые загадки. К примеру, ученые нашли на поверхности Аррокота большие количества метанола, древесного спирта, однако при этом им не удалось найти никаких следов воды, предположительно необходимой для его формирования. Вдобавок, даже если бы вода присутствовала на его поверхности, реакции с ее участием было бы крайне сложно объяснить, учитывая малое количество света и сверхнизкие температуры на окраинах Солнечной системы.

Как надеются ученые, анализ последующих порций данных, которые New Horizons продолжает передавать на Землю, даст ответы на все эти вопросы и поможет понять, как формировались и эволюционировали Аррокот и прочие "строительные блоки" планет.